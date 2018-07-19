Рост производства молока в Краснодарском крае увеличился почти на 10%

Как сообщили в минсельхозе региона, за первые шесть месяцев 2018 года валовой надой молока в хозяйствах края составил 740,9 тыс. тонн, из них 547,7 тыс. тонн молока произвели сельхозорганизации и фермерские хозяйства Кубани. Рост по отношению к прошлому году составил почти на 10%. Регион по этому показателю вышел на второе место в России

«Эти результаты определены, в том числе, и численностью животных. В текущем году удалось не только стабилизировать, но в отдельных случаях и нарастить поголовье КРС», — уточнили в ведомстве.

На текущий момент поголовье в крае составляет 534,1 тыс. голов.

Напомним, на поддержку отрасли в крае в этом году выделено свыше 1 млрд рублей. Кубань входит в пятерку самых молочных регионов страны.