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Рост производства молока в Краснодарском крае увеличился почти на 10%
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Рост производства молока в Краснодарском крае увеличился почти на 10% 

АиФ — Юг 18 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Как сообщили в минсельхозе региона, за первые шесть месяцев 2018 года валовой надой молока в хозяйствах края составил 740,9 тыс. тонн, из них 547,7 тыс. тонн молока произвели сельхозорганизации и фермерские хозяйства Кубани. Рост по отношению к прошлому году составил почти на 10%. Регион по этому показателю вышел на второе место в России
«Эти результаты определены, в том числе, и численностью животных. В текущем году удалось не только стабилизировать, но в отдельных случаях и нарастить поголовье КРС», — уточнили в ведомстве.
На текущий момент поголовье в крае составляет 534,1 тыс. голов.
Напомним, на поддержку отрасли в крае в этом году выделено свыше 1 млрд рублей. Кубань входит в пятерку самых молочных регионов страны.
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