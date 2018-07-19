Изобретен индикатор испорченных продуктов

Команда исследователей из Университета МакМастер, провинция Онтарио, 15 лет тому назад решила облегчить жизнь покупателям. Они задумали создать нечто, что непосредственно в магазине покажет каждому насколько чиста скорлупа яиц, листья салата или зелень. Разработка должна была без дополнительных усилий и приспособлений выявить на продуктах всякие ненужности, например, кишечную палочку или сальмонеллу.

Буквально на днях «нечто» было создано. Учёные дали своему изобретению имя Sentinel Wrap. Это прямоугольный кусок тонкого, долговечного и гибкого пластика (почти плёнки) размером не более двух почтовых марок, с чувствительными полосками и микрочипом — по сути индикатор. При помощи струйного принтера на него нанесена капля ДНК.

Чтобы выявить бактерии и ненужные микроорганизмы достаточно прислонить пластик к исследуемому объекту и направить на него ультрафиолет (аналогично процедуре выявления поддельных банковских банкнот). Если патоген, такой как кишечная палочка, вступает в контакт с каплей, полоска загорается, сигнализируя о наличии бактерий.

Потребители смогут использовать приложение на смартфоне или на другом мобильном устройстве для «чтения» свечения полоски, чтобы узнать, испорчен ли продукт и насколько это неотвратимо.

Сейчас учёные продолжают работу над инновацией. Пока на обработку результатов взаимодействия Sentinel Wrap и продуктов уходит целый день. Цель исследователей: получение информации проверки в режиме реального времени, непосредственно в магазине. А ещё они хотят обучить своё устройство проверять чистоту воды и других жидкостей. Также инновацию можно использовать и в медицине, например, определять инфицированные раны или выявлять бактерии в упаковках стерильных хирургических инструментов.

После завершения всех доработок массовое производство Sentinel Wrap по мнению канадцев должно быть относительно простым и дешёвым.