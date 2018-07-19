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Можно брать. Самый удобный кабель Lightning для iPhone
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Можно брать. Самый удобный кабель Lightning для iPhone 

iPhones.ru 34 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Самый удобный кабель Lightning для iPhoneГлавный аксессуар любого iPhone — Lightning-кабель. Родной «шнурок» из коробки чаще всего служит не больше года, а самые активные пользователи вынуждены искать замену уже через несколько месяцев.
В любом случае рано или поздно придется покупать новый Lightning. Но такой вы еще не видели.
Наконец-то можно и заряжать, и пользоваться айфоном так, чтобы провод не мешался.
Почему именно этот кабель так крут
Во-первых, кабель спрятан в прочной нейлоновой оплетке. Такая не износится так быстро, как на родном «шнурке», гнется под любым углом и быстро принимает исходное положение.
Во-вторых, есть удобные Г— и П-образные коннекторы. В первом случае кабель при подключении будет сразу уходить в сторону от разъема, а во втором его и вовсе можно направить сзади девайса. Очень удобное решение, когда нужно заряжать смартфон во время игр.
В-третьих, кабель оснащен компактной защелкой, которая позволяет быстро упаковать его для переноски. В сложенном виде такой Lightning не будет спутываться и занимать много места.
Компания ROCK выпускает годные аксессуары для смартфонов и планшетов. Есть зарядки, кабели, переходники и внешние аккумуляторы. А у этой штуки отличный рейтинг, хорошие отзывы и минимальная цена за последние несколько месяцев.
И неважно, играете ли вы на айфоне или просто смотрите видео на YouTube — теперь шнурок мешаться не будет.
Купить на AliExpress: от 268 руб.
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