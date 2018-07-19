Можно брать. Самый удобный кабель Lightning для iPhone

Можно брать. Самый удобный кабель Lightning для iPhoneГлавный аксессуар любого iPhone — Lightning-кабель. Родной «шнурок» из коробки чаще всего служит не больше года, а самые активные пользователи вынуждены искать замену уже через несколько месяцев.

В любом случае рано или поздно придется покупать новый Lightning. Но такой вы еще не видели.

Наконец-то можно и заряжать, и пользоваться айфоном так, чтобы провод не мешался.

Почему именно этот кабель так крут

Во-первых, кабель спрятан в прочной нейлоновой оплетке. Такая не износится так быстро, как на родном «шнурке», гнется под любым углом и быстро принимает исходное положение.

Во-вторых, есть удобные Г— и П-образные коннекторы. В первом случае кабель при подключении будет сразу уходить в сторону от разъема, а во втором его и вовсе можно направить сзади девайса. Очень удобное решение, когда нужно заряжать смартфон во время игр.

В-третьих, кабель оснащен компактной защелкой, которая позволяет быстро упаковать его для переноски. В сложенном виде такой Lightning не будет спутываться и занимать много места.

Компания ROCK выпускает годные аксессуары для смартфонов и планшетов. Есть зарядки, кабели, переходники и внешние аккумуляторы. А у этой штуки отличный рейтинг, хорошие отзывы и минимальная цена за последние несколько месяцев.

И неважно, играете ли вы на айфоне или просто смотрите видео на YouTube — теперь шнурок мешаться не будет.

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