В ЖК «ОГНИ ЗАЛИВА» прошёл эко-субботник с элементами фитнеса

Эко-субботник, прошедший 15 июля на южном берегу Финского залива вдоль Балтийского бульвара, собрал не только жителей прилегающих домов, но и активистов «чистобега» — иностранных волонтеров.

Застройщик ЖК «ОГНИ ЗАЛИВА» ООО «Дудергофский проект» (ГК «БФА-Девелопмент») во второй раз организовал единомышленников на эко-субботник. После отдыхающих живописный берег залива превращается в свалку, хотя береговая территория считается природной зоной, где каждый убирает за собой сам.

Пока проблему удается решать совместными силами муниципалов, активистов, волонтеров и социально ответственных застройщиков, которые возводят дома вдоль южного побережья Финского залива.

«В мае в акции «Чистый берег» поучаствовало 350 человек, мы безмерно благодарны людям, они собрали 27 кубометров мусора, трудились три часа. Мы снабдили добровольцев перчатками, мешками, граблями, заказали недорогой кейтеринг, музыку. Мусор собирали в мешки, формировали кучки вдоль берега. Затем прибыл трактор с ковшом, мужчины по всему маршруту грузили наполненные мешки. Несколькими ходками собранные отходы аккуратно были перемещены в ПУХТО. Получился небольшой праздник труда, жители ОГНЕЙ ЗАЛИВА и вообще этого нового микрорайона удивительно позитивны и активны, просто молодцы», — рассказывает Елена Коваленко , начальник отдела маркетинга и рекламы ЗАО «БФА-Девелопмент».

После первой акции по просьбе жителей застройщик за свой счет установил и вывозит на регулярной основе контейнер для сбора мусора, его емкость впоследствии будет увеличена или появится еще один мусороприемник.

На мероприятии 15 июля к эко-субботнику присоединились активисты #чистобега (уборки с элементами фитнеса). В этот раз собрали 10 кубометров мусора. Экологический субботник с элементами фитнеса стал своего рода экспериментом, новой формой для привлечения внимания горожан.