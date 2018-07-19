Пять мифов о единоборствах как фитнес-направлении для женщин

Самые разные виды единоборств как фитнес-направление стали очень популярными в спортклубах России

Живой интерес к ним проявляют не только мужчины, но и женщины, многие из которых, несмотря на желание, не могут переступить порог зала из-за неких предубеждений. Мы собрали все возможные вопросы и мифы по поводу этого направления и обсудили их с экспертом и координатором направления спортивных единоборств сети фитнес-клубов X-Fit Ильей Франком.

— «Если я буду заниматься единоборствами, я не похудею, а раскачаюсь».

— Нет. В основе этого предубеждения лежит непонимание самой специфики и принципов фитнеса. Единоборства — это очень динамичная работа, сложно координируемое занятие высокой интенсивности, в которое включены функциональная и силовая тренировка, кардионагрузка и стрейчинг. Одна тренировка — это 1500 калорий, где зона жиросжигания составляет 8–10%.

— «Единоборства не для девочек, потому что это очень травмоопасно».

— Нет. Но откуда ветер дует, понятно. Исторически у нас в стране фитнес был представлен только в виде спортивных секций, и попробовать, что такое единоборства, могли только те, кто с детства попадал в ДЮСШ. Когда фитнес-направления пошли в массы и люди начали интересоваться единоборствами, для работы с ними не было кадров. Поэтому в тренерский состав, подстраиваясь под спрос, принимали профессиональных спортсменов. Проще говоря, приходили боксеры и калечили людей. Сейчас все иначе: есть понимание, что тренер по единоборствам — это не фитнес-тренер и, чтобы стать последним, нужно дополнительное обучение. Я данным вопросом занимаюсь давно, веду лекции, провожу курсы и могу сказать по крайней мере за свой клуб: сегодняшние фитнес-тренеры компетентны. Это уже другой характер тренировок, другие цели, лояльное отношение. В залы пришло много девушек, они успешно занимаются без каких-либо травм. Сегодня, открыв дверь в зал, вы не увидите побоище.

— Как преодолеть страх и открыть эту дверь в первый раз? Ведь кажется, что там все такие сильные, профессиональные — опозоришься или простоишь в сторонке.

— Каждый из нас помнит этот момент, когда ты делаешь глубокий вдох, и, преодолевая страх, переступаешь порог какой-то важной для тебя двери. Ну а если это сделать сложно, есть вводные тренировки, можно выбрать индивидуальное занятие или просто поговорить с тренером. Ведь занятия проходят массово и в полную силу, а личная беседа расслабит, тренер ответит на все волнующие вопросы. Мы на вводном занятии даем рекомендации по питанию, рассказываем все нюансы, помогаем выбрать оптимальный вид перчаток. Поэтому после такой встречи многие вопросы и страхи отпадут сами собой. И не важно, с какого вида начинать — главное, чтобы вход был плавным.

— Как не попасть на самый агрессивный вид единоборств?

— На последнем месте по травматизму стоит классический бокс. И это логично: старый, проверенный вид спорта, в клубы идут состоявшиеся тренеры, опытные люди, которые работают без фанатизма и с удовольствием. Самый прогрессирующий и опасный вид спорта на сегодняшний день — это смешанные единоборства, или ММА (Mixed Martial Arts). Они сочетают все виды борьбы с жестким контактом. Поскольку это молодой вид фитнеса, работать идут действующие тренеры, их сложно переучить. Многие начинают «зарываться», тренироваться с клиентами, случаются разбитые носы. Но в конечном счете все зависит от тренера. Мы работаем с кадрами именно в поле понимания разницы между тренером по единоборствам и фитнес-тренером. Хотя осознание того, что без удара по голове не обойтись, должно быть.

— Еще один миф: «занятия в группах не дают понимания, что такое единоборства».

— Нет. Я только что закончил групповую тренировку, где основной принцип был как раз многоударные комбинации из профессионального спорта. Мы не делаем имитацию, как, например, в тай-бо и aero кick. Даже с новичками ставим профессиональную технику, подробно объясняем, откуда, что и куда двигается. Так что комбинации в группе не отличаются от наработок профессионального спортсмена. Здесь мы как раз расширяем функционал добавлением силового блока, чтобы дать в одной тренировке много направлений.

— А как насчет утверждения «бокса без спарринга не существует»?

— Существует. Все зависит от того, какие стоят цели. Просто нужно не забывать, что спорт и фитнес — это по определению разные вещи. Спорт — это соревнования, а фитнес — это образ жизни. Мы как раз даем качество жизни, здоровый подход. Поэтому бокс в нашей сети сформирован так, чтоб тренировки шли с пометкой «фит-». Да, есть работа на лапах, мешки, полная амуниция — все серьезно. Но я контролирую тренировочный процесс на каждом этапе — чтобы правильно бинтовали руки, чтобы в паре стояли равные по силе и опыту. Я слежу за каждым, чтобы тренировка прошла максимально травмобезопасно, потому что иначе это будет не фитнес-тренировка, а единоборства в фитнесе.

— И еще один стереотип: «практика занятия единоборствами обезопасит тебя на улице».

— Очень важно помнить, что сильный человек с навыками единоборств — это человек, обладающий оружием. Неоднократно доказано, что страх усиливает удар, а если еще и поставлена техника, исход может быть летальным. Кому это нужно?

Улица остается улицей, нужно жить по законам и в случае конфликта искать компромисс. Также нельзя переоценивать свои силы. Кроме техники должно быть понимание, как правильно и вовремя ударить. А это — серьезная практика не одного года, в ходе которой нужно бить живого человека, спарринговаться. Только так появляется чувство расстояния, тайминга, ведь важно понимать не только куда, но и когда ударить. Поэтому не стоит преувеличивать свои достижения, помните об этом!