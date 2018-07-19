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У законсервированной станции метро на 8 Марта убрали бетонный забор, стоявший там десятилетия
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У законсервированной станции метро на 8 Марта убрали бетонный забор, стоявший там десятилетия 

e1.ru 37 минут назад
Фото: e1.ru
На перекрёстке 8 Марта — Большакова возле законсервированной станции метро убрали строительный забор, которые стоял там более двух десятилетий. Зимой в этом месте начали строить подземный паркинг с магазином автоаксессуаров. Стройка шла быстро, и коробка здания через полгода уже готова. Заодно убран и забор: у годами скрытой территории появился обзор.
По данным, которые порталу Е1.RU ранее предоставляли в Минстрое области, площадка строительства никак не относится к землям под станцию — она на другом участке. Сама земля муниципальная и находится в аренде. В конце декабря Минстрой выдал разрешение на строительство на этой площадке ООО «Промавтосервис». Срок его действия — февраль 2019 года.
Как следует из данных системы «Контур-Фокус», сейчас учредителем и директором ООО «Промавтосервис» является Алексей Трошков. При создании компании в 2014 году одним из её учредителей выступал депутат гордумы Екатеринбурга Михаил Вечкензин, также некоторое время значившийся там генеральным директором.
Новый паркинг, который будет находиться совсем рядом с будущей ледовой ареной от УГМК, будет очень небольшой, всего на 14 авто. Узнать о возможности обустройства дополнительных парковочных мест, учитывая потенциал площадки, не удалось — ни по одному из телефонов компании не взяли трубки.
Площадь застройки составляет 897,53 квадратных метра. У здания предусмотрен 1 подземный этаж и 3 надземных.
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