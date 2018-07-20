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Два района Тюмени остались без воды из-за аварии на станции: канализации не справились с ливнем
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Два района Тюмени остались без воды из-за аварии на станции: канализации не справились с ливнем 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Без воды остались жители района Ватутина и поселка Мелиораторов
Получасовой дождь, обрушившийся в четверг на Тюмень, оставил без воды два района. Из-за затопленных улиц и переполненных канализаций несколько десятков домов отключили от водоснабжения, предварительно, до 19:00 — пока не осушат коллекторы. Для решения проблемы привлекли даже водолазов ТОСЭР.
— Из-за ливня временно без подачи воды остались поселок Мелиораторов и Ватутина. Дело в том, что у каждого коллектора своя пропускная способность, которая рассчитана на определенный объем хозяйственно-бытовых стоков. Когда этот объем превышен, что бывает редко, у нас возникают проблемы — случаются перегрузки на насосных станциях. Поэтому мы и боремся с гаражными кооперативами, которые очень часто врезают в наш колодец трубу и сливают ливневые стоки, а также управляющими компаниями, открывающими колодцы, чтобы избавиться от луж. Вчера был чересчур большой объем ливневых стоков, попадающих в хозбытовую канализацию, вот и произошло аварийное отключение станций и потопления. В результате понадобилась замена насосного оборудования. Работы проводятся. Кроме того, на место привлекли водолазов. Они будут нырять и под водой отключать канализационную станцию. Ориентировочно, водоснабжение в домах появится не раньше семи часов вечера, — прокомментировал Иван Камельских, пресс-секретарь тюменского водоканала.
Карта отключений воды
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