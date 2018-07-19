Общественный туалет на Набережной Космонавтов оказался в центре скандала 

На пересечении Набережной Космонавтов и улицы Некрасова возводят общедоступную уборную. Туалет находится на смотровой площадке напротив струй фонтана «Сердце Волги».
Местные жители такому соседству не рады. От общественного туалета до ближайших жилых домов, по их словам, примерно 20 метров. Согласно санитарным нормам же подобные строения должны располагаться на расстоянии 50 метров от жилых зданий.
Александр Кислицын председатель совета жильцов дома №1 по Набережной Космонавтов говорит, что уборную строить начали накануне. По его словам, в Волжской администрации ему не дали ответа на вопрос, кто возводит туалет. Сегодня жители домов на Набережной Космонавтов ждали встречу с представителями районной администрации и губернатором. Они написали коллективное обращение в администрацию, прокуратуру и Роспотребнадзор.