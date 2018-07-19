Общественный туалет на Набережной Космонавтов оказался в центре скандала

На пересечении Набережной Космонавтов и улицы Некрасова возводят общедоступную уборную. Туалет находится на смотровой площадке напротив струй фонтана «Сердце Волги».

Местные жители такому соседству не рады. От общественного туалета до ближайших жилых домов, по их словам, примерно 20 метров. Согласно санитарным нормам же подобные строения должны располагаться на расстоянии 50 метров от жилых зданий.