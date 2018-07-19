Ещё
Путин подписал закон о расширении полномочий ФПИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подписал закон о расширении полномочий ФПИ 

РИА Новости 34 минуты назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности Фонда перспективных исследований (ФПИ) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон расширяет возможности Фонда по управлению правами на РИД при безусловном соблюдении интересов государства. При этом авторы инициативы считают целесообразным предусмотреть, что распоряжение правами на РИД от имени РФ осуществляет Фонд на основании решений, принимаемых высшим органом управления — попечительским советом, путем их внедрения или предоставления лицензий на использование РИД.
Закон предусматривает возможность ФПИ отчуждать права на результаты интеллектуальной деятельности, предоставлять право использования таких результатов на основе лицензионного договора, вносить исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности в уставный капитал предприятий и организаций.
При этом Фонд будет вправе передавать полномочия по распоряжению правами Российской Федерации на РИД федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям "Росатом" и "Роскосмос" по согласованию с ним. Также уточняются полномочия попечительского совета Фонда в части установления порядка и условий передачи Фондом прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Отмечается, что нововведения будут стимулировать обмен технологиями между военными и гражданскими секторами экономики, создание и развитие отраслевых кластеров на базе научных организаций оборонно-промышленного комплекса и, как следствие, повысят независимость и конкурентоспособность России на мировой арене.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Фонд работает более чем над 60 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России175
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона17
Казаки просят отменить пенсии568
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство36
Путин допустил обострение ситуации на Украине236
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение