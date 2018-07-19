В России появится еще один повод для увольнения

Российское бизнес-сообщество предложило министерству труда и социальной защиты внести в Трудовой кодекс РФ нормы об увольнении в связи с утратой доверия. В настоящее время подобная норма применяется только в отношении госслужащих, однако рассматривается возможность её применения и в отношении коммерческих компаний, — пишет газета «Известия» . В бизнес-сообществах считают, что это поможет предотвратить попытки промышленного шпионажа и недобросовестной конкуренции. «Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — заявил директор департамента госслужбы министерства Дмитрий Баснак, отметив, что инициатива находится на стадии обсуждения.