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В России появится еще один повод для увольнения
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В России появится еще один повод для увольнения 

ИА Север-Пресс 34 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Российское бизнес-сообщество предложило министерству труда и социальной защиты внести в Трудовой кодекс РФ нормы об увольнении в связи с утратой доверия.
В настоящее время подобная норма применяется только в отношении госслужащих, однако рассматривается возможность её применения и в отношении коммерческих компаний, — пишет газета «Известия». В бизнес-сообществах считают, что это поможет предотвратить попытки промышленного шпионажа и недобросовестной конкуренции.
«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — заявил директор департамента госслужбы министерства Дмитрий Баснак, отметив, что инициатива находится на стадии обсуждения.
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