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В РПЦ считают, что СМИ деградировали в сторону «хайпа»
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В РПЦ считают, что СМИ деградировали в сторону «хайпа» 

РИА Новости 42 минуты назад
СЕРГИЕВ ПОСАД, 19 июл — РИА Новости. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества Владимир Легойда считает, что современная журналистика сильно деградировала в плане достоверности передачи фактов и информации, место традиционных медиа постепенно занимают блогеры.
Легойда выступил в четверг перед молодежной аудиторией на православном фестивале-форуме «Добролето. Территория веры», который проходит на этой неделе в палаточном городке на Благовещенском поле Сергиева Посада.
"Будущее информационное пространство будет сильно меняться. Что сегодня происходит и что важно понимать? Что самое главное? Нет никаких правил, нет никаких стандартов… Сегодня журналистом может быть хоть кто угодно. Можно сделать так, что у вас будет миллион просмотров и на вас будут ссылаться федеральные и мировые СМИ как на источник", — полагает Легойда.
По его мнению, в прошлом такого не было, потому что всегда считалось незыблемым, что «журналист обязан проверять факты».
Как считает глава синодального отдела, журналист может написать о произошедшем событии только в одном случае: если он проверил его достоверность из трех источников. «Тогда ты можешь сказать, что это произошло. Сейчас кто-нибудь этим занимается? Нет», — утверждает Легойда.
"Как сообщил блогер Вася, умер певец такой-то", — приводит пример Легойда. Как считает представитель РПЦ, если смерть певца не подтвердится, то журналист может оправдаться тем, что это же «блогер сообщил, а не мы».
"Что для нас является фактом? Факт записи блогера Васи. А почему про это пишут? Потому что это резонансная история. А пока ты будешь это проверять, во-первых, кто-то тебя опередит, а во-вторых, потом окажется, что этот человек жив, и это уже так скучно: писать-то не о чем, получается", — сказал Легойда.
Как полагает представитель РПЦ, сейчас главная цель СМИ — получение «хайпа». Тем не менее, говоря о сотрудничестве с представителями СМИ, глава синодального отдела отметил, что церкви «нужно исходить из того, что есть, и в этом пространстве работать».
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