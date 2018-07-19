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Псковская область вошла в 20-ку «чистых» от наркотиков регионов России
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Псковская область вошла в 20-ку «чистых» от наркотиков регионов России 

АиФ Северо-запад 39 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Псковская область в антинаркотическом рейтинге федерального проекта «Трезвая Россия» вошла в 20-ку самых «чистых» в стране и в тройку — на Северо-Западе. Об этом рассказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 19 июля, на очередном заседании антинаркотической комиссии региона, сообщили АиФ-Псков в пресс-службе региональной администрации.
«Это хороший результат, который нужно стремиться не только сохранить, но и развить», — обратился врио губернатора к участникам заседания.
Михаил Ведерников подчеркнул, что эффективная борьба с наркотиками — одна из задач «майского» Указа Президента 2018 года и стратегической инициативы главы государства «Десятилетия детства».
«Призываю не ограничиваться формальными рамками, а использовать новые, актуальные времени решения», — подчеркнул руководитель региона.
АиФ Северо-запад: последние новости
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