Власти Екатеринбурга нашли подрядчика на обустройство сквера у Оперного

Реконструировать сквер у екатеринбургского Оперного театра будет ООО «Новэкс». Компания признана победителем аукциона.

Общая стоимость работ составит 151,2 миллиона рублей — на 16 миллионов меньше начальной цены.

Помимо «Новэкса», на конкурс заявлялись еще две компании — ООО «Лев», предложившее за работы 161,2 миллиона рублей, и ООО ДСК «Строймеханизация» с суммой 150,4 миллиона рублей. Документы последней признали не соответствующими требованиям торгов.

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Как ранее сообщало «Уралинформбюро», победитель аукциона должен в срок до 3 декабря 2019 года восстановить на территории сквера существующий фонтан, амфитеатр, лестницы и малые архитектурные формы.

Также исполнителю предстоит обустроить ротонды, автопарковки и контейнерные площадки, замостить территорию красными, белыми и темными гранитными плитами и бехатоном, установить новые 12-литровые урны, светильники, скамейки и разбить газоны.