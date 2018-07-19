Сельская олимпиада «Золотой колос» стартовала в Варне

Сельские XXXXI областные летние олимпийские игры «Золотой колос» проходят с 19 по 22 июля в селе Варна Варненского района, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Челябинской области

На старты выйдут более 20 команд сельских муниципалитетов Южного Урала, прошедших четыре этапа отбора на зональных стартах. Всего в 2018 году на всех этапах в соревнованиях принимают участие в общей сложности более двух тысяч сельских спортсменов из 21 района Челябинской области. Областные сельские спортивные игры «Золотой колос» — это массовые комплексные соревнования с богатой историей и традициями:

По словам министра спорта Челябинской области Леонида Одера, Южный Урал вышел в российские лидеры по количеству проведенных летних сельских игр. Ежегодно на всех этапах сельских игр в состязаниях принимают участие более 20 тысяч спортсменов, и эта цифра неуклонно растет. В программе финала нынешних игр — состязания по 20 видам спорта: футболу, волейболу, легкой атлетике, дзюдо, самбо, греко-римской борьбе, силовому троеборью, мини-футболу, перетягиванию каната, гиревому спорту, настольному теннису, мини-лапте, армрестлингу, городошному спорту, мас-рестлингу и стрельбе.

Состязания пройдут на стадионе «Нива» в селе Варна, который был реконструирован специально к финальным стартам «Золотого колоса». Реконструкция шла почти год и обошлась бюджету в 40 миллионов рублей. Участников и гостей соревнований ждет также обширная концертно-развлекательная программа с участием местных творческих коллективов и приглашенных эстрадных гостей во главе с певцом Валерием Сюткиным и группой «Руки вверх». Завершит олимпиаду праздничный фейерверк.