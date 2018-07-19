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Самарские школьники примерили снаряжение ОМОНа и протестировали сухпайки
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Самарские школьники примерили снаряжение ОМОНа и протестировали сухпайки 

ТРК Губерния 38 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Урок мужества с юнармейцами провел сотрудник Росгвардии. Летние каникулы не стали препятствием. На встречу с офицером ОМОН (на транспорте) пришли школьники сразу пяти самарских учебных заведений. Урок мужества для ребят провел росгвардеец с уникальной профессией — инженер-сапер-водолаз. Он рассказал представителям движения «Юнармия» о службе в современных подразделениях войск нацгвардии. В процессе беседы дети могли взять в руки и примерить образцы снаряжения и вооружения сотрудников ОМОН. Не обошли вниманием и основы оказания первой доврачебной помощи — такие знания никогда не бывают лишними. С особым интересом школьники принялись за сравнение качества российского и зарубежного сухпайков. Вывод ребята сделали однозначный: наших кормят лучше. «Благодаря таким встречам наши юнармейцы имеют возможность понять, чем занимается Росгвардия. Вполне возможно, кому-то это пригодится в будущем, при выборе профессии», — отметил начальник штаба регионального отделения «Юнармия» Алексей Родионов.
Фото: УФСВНГ по Самарской области
Нынешняя встреча состоялась в преддверии празднования 100-летнего юбилея со дня рождения генерала армии Ивана Яковлева. Офицер Росгвардии рассказал о том, с чего начинался боевой путь генерала. Во время Великой Отечественной войны он дошел до Берлина, а на фронт поступил еще лейтенантом. В 1968 году Иван Яковлев возглавил внутренние войска — прародителя современной Росгвардии. Будущий генерал армии появился на свет 5 августа 1918 года.
Фото: УФСВНГ по Самарской области
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