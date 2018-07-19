На Алтае предложили создать Фонд технических региональных научных разработок

БАРНАУЛ , 19 июля. / ТАСС /. Фонд технологических прорывных разработок необходимо создать в Алтайском крае для более эффективного внедрения их в реальный сектор экономики, чтобы помочь ученым региона и бизнесу более эффективно использовать местный научный потенциал. С подобной идеей в четверг выступил ректор Алтайского госуниверситета (АлтГУ) Сергей Землюков на заседании Совета ректоров вузов Алтайского края.

"В крае возникла необходимость проанализировать систему региональной поддержки и стимулирования исследований и разработок. С точки рения повышения эффективности и результативности этой деятельности можно рассмотреть создание Фонда технологических прорывных разработок", — сказал Землюков, уточнив, что на основе подобного фонда будут сформированы перспективные проекты, «которые наиболее значимы для дальнейшего развития Алтайского края».

По словам Сергея Землюкова, создание фонда даст новый стимул развитию экономики края. Он отметил, что инновационная активность и инновационная политика хорошо развиваются в регионе, находящимся на пятом месте среди территорий Сибири по этим показателям и на 34 — в России . По уровню развития интеллектуального капитала край оказался на шестом месте в Сибирском федеральной округе, а по уровню внедрения и реализации собственных разработок — на пятом месте. Землюков пояснил, что на это повлияли низкая доля затрат на исследования и на информационно-коммуникационные технологии: по этим показателям край на 11 месте в СФО.