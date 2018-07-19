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В центре госуслуг Останкина помогут оформить налоговый вычет при покупке земельного участка
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В центре госуслуг Останкина помогут оформить налоговый вычет при покупке земельного участка 

Управа Останкинского района 44 минуты назад
Фото: Управа Останкинского района
Подать уведомление о выбранном земельном участке для оформления налогового вычета теперь можно в столичных центрах госуслуг. Как пояснили в пресс-службе ГБУ «Мои документы», раньше такую услугу оказывали только в налоговой инспекции.
— Чтобы подать заявку, необходимо взять с собой пакет документов: паспорт, уведомление о земельном участке и при наличии — копию ИНН (если он есть) и документы на земельный участок, — пояснили в «Моих документах».
Напомним, центр госуслуг Останкина расположен по адресу 17-й проезд Марьиной рощи, 4, корп.1. С. Он работает с восьми утра до восьми вечера без перерывов на обед и выходных. (иб)
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