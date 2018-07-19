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Родник или стройка?
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Родник или стройка? 

АиФ — Ульяновск 46 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В Ульяновске набирает обороты очередной строительный скандал. На этот раз горячей точкой стал переулок Федерации, где один из местных застройщиков приступил к возведению многоэтажного жилого дома.
Этажей — 4, но от этого не легче
Казалось бы, всё по закону — городские власти разрешение дали, но есть одно «но» — участок под застройку вплотную примыкает к памятнику природы «Маришкин родник» — истоку подземной реки Симбирки.
Первыми тревогу забили жители окрестных домов.
— В 2014 году на этом участке уже планировали строить многоэтажное здание, но тогда до дела так и не дошло, — рассказывает председатель правления ТСЖ «Роза Люксембург» Вера Абрамова. — А тут мне попалась публикация в «Твиттере», что к этой идее вернулись, и на указанной территории будут возводить 18-этажный дом. Допустить этого мы просто не могли. Во-первых, как только начнут забивать сваи, наши дома пойдут трещинами, во-вторых, гидрология подземных вод в этом месте нарушится и это приведёт к гибели родника. Свои опасения мы изложили в обращениях, направленных депутату ЗСО Елене Сорокиной, губернатору и в различные инстанции: прокуратуру, Роспотребнадзор. В администрацию города и районную прокуратуру активисты отправились лично. В итоге нам удалось выяснить, что в отношении данного участка существуют два разрешения на строительство. Первое — на возведение 21-этажного дома с двумя подземными этажами — было выдано ещё при Гаеве, второе, которое на момент обращения находилось на стадии согласования, предполагало строительство четырёх этажей. 6 июня, накануне прямой линии с президентом, жильцы побывали на строительной площадке, всё осмотрели и пообщались с застройщиком.
То, что проект предполагает 4 этажа, а сваи будут не забивать, а вдавливать, жителей не успокоило, — такая стройка (а это участок порядка трёх тысяч квадратов) — слишком серьёзная нагрузка на грунт, представляющая опасность для памятника природы. Что касается инстанций, к которым взывали обеспокоенные люди, то ничего сверхъестественного в развернувшейся стройке они не нашли: Минстрой написал, что всё в рамках закона, Роспотребнадзор — что этим не занимается. Единственной, кто поддержал граждан, стала прокуратура.
Нарушения и решения
Надзорное ведомство по запросу депутата ЗСО провело проверку и с доводами заявителей согласилось, усмотрев в действиях чиновников, дававших добро на строительство, множество нарушений. В частности, выяснилось, что в соответствии с Генеральным планом Ульяновска, датируемым 2007 годом, указанный участок расположен в зоне лесных насаждений, где произрастают клёны и вязы. То, что в аналогичный документ от 2014 года эти сведения не были включены, прокуратура сочла нарушением — таким же, как выданное на его основании разрешение на строительство. Вывод надзорного органа однозначен — действия должностных лиц грубо нарушили не только требования закона, и права граждан, а значит, разрешение на строительство подлежит отмене, а сама стройка — остановке. Соответствующее исковое заявление было направлено в суд.
И источник пострадает, и люди
Не поддерживают начавшееся строительство и экологи.
— Гидрологическому режиму эта стройка ничего хорошего не принесёт, как, собственно, и жителям будущего дома, — считает доцент кафедры биологии, экологии и природопользования УлГУ Дмитрий Семенов. — Строительство может вызвать проблемы с водоносным горизонтом, а в доме привести к повышенной влажности, из-за чего в квартирах могут поселиться плесень и комары. Но даже если гидрологической катастрофы удастся избежать, проблем у родника прибавится — он и так испытывает серьёзную антропогенную нагрузку, а с появлением новых жильцов она только увеличится.
Пока верстался номер. Защитники родника могут вздохнуть с облегчением. 17 июля суд поставил окончательную точку в деле, удовлетворив в полном объёме исковое заявление прокурора Ленинского района. В этот же день территорию так и не состоявшейся застройки покинула строительная техника. Теперь раскопанный участок должны будут привести в первоначальный вид.
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