Под Краснодаром определили участок для строительства спортивного комплекса

Спортивный комплекс построят под Краснодаром , определен земельный участок.

Объявлен конкурс на возведение ФОК в станице Старокорсунской. Это будет трехэтажное здание с тремя залами для занятий и тренировок и помещением с тренажерами. Кроме того, в нем планиреутся поставить трибуны на 200 мест.

Презентацию проекта провели на стратегической сессии по ЮФО на Российской неделе государственно-частного партнерства. Экспертное сообщество выставило объекту положительную оценку.

Под строительство комплекса определен земельный участок площадью около 3748,7 кв. м.

«В департаменте инвестиций и развития МСП края уточнили: концессионное соглашение будет заключено сроком на 20 лет», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

Подробные условия участия в конкурсе размещены на сайте www.torgi.gov.ru.