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Под Краснодаром определили участок для строительства спортивного комплекса
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Под Краснодаром определили участок для строительства спортивного комплекса 

АиФ — Юг 46 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Спортивный комплекс построят под Краснодаром, определен земельный участок.
Объявлен конкурс на возведение ФОК в станице Старокорсунской. Это будет трехэтажное здание с тремя залами для занятий и тренировок и помещением с тренажерами. Кроме того, в нем планиреутся поставить трибуны на 200 мест.
Презентацию проекта провели на стратегической сессии по ЮФО на Российской неделе государственно-частного партнерства. Экспертное сообщество выставило объекту положительную оценку.
Под строительство комплекса определен земельный участок площадью около 3748,7 кв. м.
«В департаменте инвестиций и развития МСП края уточнили: концессионное соглашение будет заключено сроком на 20 лет», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Подробные условия участия в конкурсе размещены на сайте www.torgi.gov.ru.
Напомним, строительство спортивного комплекса началось в Белореченском районе.
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