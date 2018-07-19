С дома на улице Генерала Кузнецова стерли несанкционированные надписи

Специалисты коммунальной службы района Выхино-Жулебино стерли несанкционированные надписи с фасада дома № 13, корп.1, на улице Генерала Кузнецова. Работы были проведены после обращения на портал «Наш город» одного из жителей района.

После устранения неполадки на сайте был опубликован официальный ответ от управы района Выхино-Жулебино города Москвы

«Сообщаем, что выполнены работы по устранению несанкционированных надписей на фасаде дома по указанному адресу. В настоящее время фасад находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в письме.

Напомним, что обратиться на портал «Наш город» может любой житель Москвы. (ис)