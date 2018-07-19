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На Авиамоторной улице восстановили работу светофора
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На Авиамоторной улице восстановили работу светофора 

Управа района Лефортово 51 минуту назад
Фото: Управа района Лефортово
Специалисты заменили сломанный светофор на Авиамоторной улице в районе Лефортово. Работы прошли по обращению местного жителя на портал «Наш город»: к заявке он приложил соответствующий фотоматериал.
После выполнения работ мужчина получил ответ от руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«По указанному адресу восстановлена в нормативное положение и закреплена светофорная колонка. Также произведена замена пешеходного светофора», — говорится в письме.
Напомним, что о неисправных светофорах можно сообщать на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел. (мю)
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