На Авиамоторной улице восстановили работу светофора

Специалисты заменили сломанный светофор на Авиамоторной улице в районе Лефортово. Работы прошли по обращению местного жителя на портал «Наш город»: к заявке он приложил соответствующий фотоматериал.

Максима Ликсутова. После выполнения работ мужчина получил ответ от руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«По указанному адресу восстановлена в нормативное положение и закреплена светофорная колонка. Также произведена замена пешеходного светофора», — говорится в письме.

Напомним, что о неисправных светофорах можно сообщать на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел. (мю)