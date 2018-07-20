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«Требуем провести референдум»: в центре Тюмени прошел третий митинг противников пенсионной реформы
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«Требуем провести референдум»: в центре Тюмени прошел третий митинг противников пенсионной реформы 

72.ru 52 минуты назад
Фото: 72.ru
Многие тюменцы пришли на митинг с плакатами
Сегодня, 20 июля, в центре Тюмени прошел третий митинг противников пенсионной реформы, предложенной правительством. Журналисты 72.ru вели прямую трансляцию этой акции протеста.
Накануне, 19 июля, депутаты госдумы большинством голосов приняли проект закона о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 63-х лет, а для мужчин до 65-ти. Были в их числе и представители Тюменской области.
Пока депутаты, общественники, известные спортсмены и все проправительственные СМИ активно убеждают, что запланированные изменения продиктованы значительным улучшением качества жизни, люди выходят на митинги и в один голос говорят, что в случае увеличения возраста, они до пенсии просто не доживут.
— Всю свою жизнь я зарабатываю на хлеб тяжелым физическим трудом. Сейчас мне 45 лет и я работаю слесарем на производстве. Я не уверен, что мне удастся дожить даже до 60-ти лет и таких, как я в стране очень много. Мне страшно за своих детей. Когда включаешь телевизор там все сказочно, а реальная жизнь простых людей с каждым днем становится все хуже, хуже и хуже. Я абсолютно против этой реформы, — поделился своим мнением один из участников митинга.
Следующий митинг запланирован на 27 июля
Были среди участников сегодняшнего митинги и пенсионеры. Все они признавались, что пришли на акцию протеста, чтобы защитить права молодых людей, которые пока не задумываются о том, что их ждет.
— Я отработал 40 лет и пенсия у меня сейчас ниже, чем средняя по России. В 2000-х годах я работал за серую зарплату, но разве тогда у нас был выбор? Вот и сейчас делается все, чтобы у людей не было выбора, — отметил тюменский пенсионер.
Участники митинга уверена, что вопрос о повышении пенсионного возраста необходимо выносить на референдум. Это предложение тюменские активисты уже направили в Центральный избирком России.
Во время митинга собирали подписи против пенсионной реформы
— Я против этого произвола. Правительстве хочет повысить пенсионный возраст, чтобы залатать дыры в бюджете, — высказал своей мнение 19-летний тюменец.
В июле, августе и сентябре в Тюмени должны пройти еще восемь подобных акций протеста. Ближайшая запланирована на следующую пятницу, 27 июля. Митинг, согласованный с городской администрацией, пройдет вечером в Комсомольском сквере.
Пенсионеры пришли отстаивать права своих детей и внуков
Первый митинг 29 июня прошёл в сквере Комсомольском. Изначально противники пенсионной реформы планировали провести митинги на Центральной площади Тюмени, но горадминистрация предложила им отправиться на эту площадку, что тюменцы и сделали.
Чуть позже, 3 июля, горожане устроили очередной митинг на Центральной площади, где проходил в этот день фестиваль уличных театров «Сны улиц». Такое соседство не всем понравилось.
В Тюмени пройдет еще 8 акций протеста
Куда можно устроиться на работу пенсионерам? Мы нашли ответы на этот вопрос и сделали негласный топ-10 специальностей. Любопытно и то, как тюменские депутаты и активисты убеждают в нужности пенсионной реформы. Тюменцы выдвинули более 300 контраргументов. Несколько самых ярких мы опубликовали в нашем предыдущем материале.
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