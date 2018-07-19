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«ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка» учредили платформу «Города будущего»
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«ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка» учредили платформу «Города будущего» 

АСН-Инфо 49 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Планируется, что она станет инструментом развития городских технологий.
«Платформа является связующим звеном между городскими администрациями, экспертным сообществом, технологическими партнерами и компаниями, предлагающими инновационные решения», — сообщает пресс-релиз учредителей.
Городские технологии (urbantech) — новое направление городского развития, которое базируется на взаимодействии пользователей, пространства, процессов и технологий. Это направление должно служить решению проблем, которые грозят городам в ближайшее десятилетие.
Платформа, возможно, позволит внедрять лучшие решения, которые смогут обеспечить развитие рынка технологий, выход российских компаний на рынок технологий городского развития.
В пресс-релизе говорится, что платформа состоит из десяти лабораторий. Они выявляют проблемы и сопровождают разработки решений по десяти направлениями городского развития.
«Платформа «Города будущего» взаимодействует с партнерами — технологическими и инжиниринговыми компаниями, которые являются глобальными и национальными лидерами в своих областях. Главными адресатами деятельности платформы являются города. Поэтому особую роль в его деятельности занимают муниципальные власти. Одновременно с этим платформа формирует филиалы в этих городах, при возможности на базе имеющихся там технопарков, инновационных центров и т. п.», — говорится в пресс-релизе.
По сообщению «РИА Новостей», пилотный период проекта продлится до 2022 года.
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