«ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка» учредили платформу «Города будущего»

Планируется, что она станет инструментом развития городских технологий.

«Платформа является связующим звеном между городскими администрациями, экспертным сообществом, технологическими партнерами и компаниями, предлагающими инновационные решения», — сообщает пресс-релиз учредителей.

Городские технологии (urbantech) — новое направление городского развития, которое базируется на взаимодействии пользователей, пространства, процессов и технологий. Это направление должно служить решению проблем, которые грозят городам в ближайшее десятилетие.

Платформа, возможно, позволит внедрять лучшие решения, которые смогут обеспечить развитие рынка технологий, выход российских компаний на рынок технологий городского развития.

В пресс-релизе говорится, что платформа состоит из десяти лабораторий. Они выявляют проблемы и сопровождают разработки решений по десяти направлениями городского развития.

«Платформа «Города будущего» взаимодействует с партнерами — технологическими и инжиниринговыми компаниями, которые являются глобальными и национальными лидерами в своих областях. Главными адресатами деятельности платформы являются города. Поэтому особую роль в его деятельности занимают муниципальные власти. Одновременно с этим платформа формирует филиалы в этих городах, при возможности на базе имеющихся там технопарков, инновационных центров и т. п.», — говорится в пресс-релизе.

По сообщению «РИА Новостей», пилотный период проекта продлится до 2022 года.