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И кто бы знал, как он серьезен…
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И кто бы знал, как он серьезен… 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
28 июля исполняется 95 лет со дня рождения потрясающего актера, режиссера, рассказчика и… сердцееда Владимира Басова.
В этот день, в 18:15, телеканал «Россия К» покажет программу «Острова».
Фильмы, в которых Басов снимался как актер и которые он снимал как режиссер, для многих никак не ассоциировались с одним и тем же человеком…
Снимал он исключительно серьезное кино: «Школа мужества», «Щит и меч», «Дни Турбиных», а роли любил играть разные, в том числе и комические.
Также 28 июля, в 14:30, на «России К» вас ждет фильм «Нос» с участием Басова, а в 18:55 — снятый им «Опасный по ворот».
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