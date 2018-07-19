И кто бы знал, как он серьезен…

28 июля исполняется 95 лет со дня рождения потрясающего актера, режиссера, рассказчика и… сердцееда Владимира Басова

В этот день, в 18:15, телеканал «Россия К» покажет программу «Острова».

Фильмы, в которых Басов снимался как актер и которые он снимал как режиссер, для многих никак не ассоциировались с одним и тем же человеком…

Снимал он исключительно серьезное кино: «Школа мужества», «Щит и меч», «Дни Турбиных», а роли любил играть разные, в том числе и комические.

Также 28 июля, в 14:30, на «России К» вас ждет фильм «Нос» с участием Басова, а в 18:55 — снятый им «Опасный по ворот».