Российские сенаторы хотят знать, какие показатели у министерства счастья

Российские сенаторы решили пригласить в Россию представителей стран, в которых созданы министерства счастья. Как сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова , их ждут на Евразийском женском форуме, чтобы познакомится с опытом работы и понять, чем именно занимаются эти ведомства.

Карелова напомнила, что уже как минимум в пяти странах мира созданы министерства счастья, и было бы интересно узнать о показателях их работы, передает ТАСС

Это ведомство, по задумке главы эмирата шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, должно рассматривать любое решение, принимаемое кабинетом, с точки зрения его влияния на счастливое будущее подданных.

Во время визита в ОАЭ в апреле 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что считает интересным подобный опыт Дубая. Тогда же она высказала предположение, что такой опыт мог бы быть интересен и для России.