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Российские сенаторы хотят знать, какие показатели у министерства счастья
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Российские сенаторы хотят знать, какие показатели у министерства счастья 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Российские сенаторы решили пригласить в Россию представителей стран, в которых созданы министерства счастья. Как сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, их ждут на Евразийском женском форуме, чтобы познакомится с опытом работы и понять, чем именно занимаются эти ведомства.
Карелова напомнила, что уже как минимум в пяти странах мира созданы министерства счастья, и было бы интересно узнать о показателях их работы, передает ТАСС.
К примеру, с 2016 года министерство счастья существует в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Оно было создано при реформировании структуры управления эмирата Дубай в рамках его правительства.
Это ведомство, по задумке главы эмирата шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, должно рассматривать любое решение, принимаемое кабинетом, с точки зрения его влияния на счастливое будущее подданных.
Во время визита в ОАЭ в апреле 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что считает интересным подобный опыт Дубая. Тогда же она высказала предположение, что такой опыт мог бы быть интересен и для России.
Второй Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге 20-21 сентября 2018 года.
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