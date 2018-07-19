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Строительством новой дороги в 8 микрорайоне займется «Севердорстрой»
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Строительством новой дороги в 8 микрорайоне займется «Севердорстрой» 

Noyabrsk24.ru 49 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Строительством дороги, которая соединит 8 и 10 микрорайоны, займется «Севердорстрой». Результаты конкурса по отбору подрядчика опубликованы на официальной электронной площадке. За 62 миллиона рублей — такова окончательная стоимость контракта по результатам торгов — подрядчик должен будет построить почти 500 метров новой дороги — выезда на Магистральную. Эта дорога должна будет стать дублером ул. Высоцкого и разгрузить ее.
Улица эта будет двухполосной, с проезжей частью шириной 7 метров и трехметровым тротуаром с одной стороны. Проект предполагает использование современных материалов для основания дороги, дорожной разметки, а также отвода воды. На перекрестках Советская — Цоя и новой улицы с Магистральной должны появиться светофоры.
Помимо строительства новой дороги власти «отыграли» тендер на реконструкцию улицы Советской от пересечения с Цоя до проектируемой дороги между 8 и 10 микрорайонами. Эти работы тоже выполнит «Севердорстрой».
Подрядчик должен «протянуть» улицу Советскую на 200 метров от перекрестка с ул. Цоя до конца 8 микрорайона. Новый участок должен быть четырехполосным, с шириной проезжей части 16 метров. С обеих сторон предусмотрены тротуары, освещение, а также около трех десятков парковочных мест. Стоимость этих работ по итогам торгов — 58 миллионов рублей.
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