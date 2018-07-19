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Над Ярославлем пролетел метеорит: видео
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Над Ярославлем пролетел метеорит: видео 

76.ru 1 час назад
Фото: yarreg.ru
Необыкновенное небесное явление можно было наблюдать в небе над Ярославлем. Над городом пролетел метеорит. Писали об этом в соцсетях многие, а вот снять успели не все.
Однако, у одного из ярославцев в этот самый момент работал видеорегистратор — метеорит попал на видео. Запись опубликовал телеканал «Первый ярославский».
— На несколько секунд проспект Фрунзе осветила падающая звезда. И так же быстро небесное тело исчезло с горизонта, — сообщают коллеги.
Небо нас в последнее время вообе удивляет: то покажет странное светящееся явление, то вдруг покажет светящийся шлейф странной формы.
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