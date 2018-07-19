В центре соцобслуживания «Западное Дегунино» в рамках проекта «Московское долголетие» проходят занятия по вокалу

В Западном Дегунине в рамках программы «Московское долголетие» проходят занятия по пению. Бесплатные уроки проводит по вторникам педагог Елизавета Родина

— Вокал позволяет подтянуть мышцы лица, восстановить нервную систему и, наконец, просто ощутить себя свободным человеком. Психологи не перестают утверждать, что наилучшим способом повышения качества собственной жизни является обыкновенная радость от нее. Пение представляет собой тот инструмент, благодаря которому можно почувствовать радость жизни, — уточнил представитель центра соцобслуживания «Западное Дегунино».

Чтобы стать участником программы и заниматься вокалом, необходимо заполнить анкету в филиале «Западное Дегунино» ТЦСО Бескудниково по адресу улица Ивана Сусанина, 2, корп. 1 или по телефону 8 (499) 906-08-61. (ео)