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В центре соцобслуживания «Западное Дегунино» выступит хор «Дегунинские соловушки»
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В центре соцобслуживания «Западное Дегунино» выступит хор «Дегунинские соловушки» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 53 минуты назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В пятницу, 21 июля, в филиале «Западное Дегунино» территориального центра социального обслуживания «Бескудниково» пройдет музыкально-литературная программа «Пуля горяча!». Об этом рассказал представитель учреждения.
— На мероприятии для посетителей выступит хор «Дегунинские соловушки», а также поэты района Западное Дегунино, — уточнили в ТЦСО «Западное Дегунино».
Начало мероприятия в 12.20. Приглашаются все желающие. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
Напомним, центр социального обслуживания «Западное Дегунино» находится по адресу улица Ивана Сусанина, дом 2, корпус 1. (ео)
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