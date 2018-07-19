В центре соцобслуживания «Западное Дегунино» выступит хор «Дегунинские соловушки»

В пятницу, 21 июля, в филиале «Западное Дегунино» территориального центра социального обслуживания «Бескудниково» пройдет музыкально-литературная программа «Пуля горяча!». Об этом рассказал представитель учреждения.

— На мероприятии для посетителей выступит хор «Дегунинские соловушки», а также поэты района Западное Дегунино, — уточнили в ТЦСО «Западное Дегунино».

Начало мероприятия в 12.20. Приглашаются все желающие. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Напомним, центр социального обслуживания «Западное Дегунино» находится по адресу улица Ивана Сусанина, дом 2, корпус 1. (ео)