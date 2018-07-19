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Автомобилистов призвали быть особенно внимательными на дорогах из‑за ливня в Москве
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Автомобилистов призвали быть особенно внимательными на дорогах из‑за ливня в Москве 

РИАМО 1 час назад
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы перешел на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями в четверг, водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы центра.
В четверг в Москве прошел сильный ливень. Ранее синоптики предупреждали горожан о грозе, дожде и сильных порывах ветра до 17 метров в секунду.
«Дежурная смена ситуационного центра ЦОДД следит за ситуацией на дорогах: при необходимости управляет светофорами, а также передает оперативным службам информацию о ДТП и происшествиях. Автомобилистам на дороге помогают 14 экипажей «Дорожного патруля», а службы эксплуатации устраняют поломки светофоров и восстанавливают дорожные знаки, пострадавшие во время дождя и ветра», — сказал собеседник агентства.
ЦОДД просит автомобилистов быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Не парковаться вблизи деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. В случае попадания в небольшое ДТП нужно пользоваться европротоколом.
«В вечерний час пик просим пользоваться городским транспортом. Поездки на личном автомобиле лучше перенести на внепиковые часы», — заключил сотрудник пресс-службы.
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