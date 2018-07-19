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В республике проходит профилактическая операция «Подросток — семья»
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В республике проходит профилактическая операция «Подросток — семья» 

АиФ Адыгея 54 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
«С целью профилактики семейного неблагополучия, предупреждения правонарушений в отношении несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов сотрудники полиции Адыгеи проводят второй этап оперативно-профилактической операции „Подросток“, рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Для реализации всех запланированных мероприятий и координации действий привлекаемых сил и средств в ведомстве создана специальная рабочая группа.
В ходе проведения рейдов особое внимание уделяется пресечению фактов бродяжничества и попрошайничества среди несовершеннолетних, нахождения подростков в общественных местах в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.
Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проверят все парки, танцплощадки, дискотеки, кафе и компьютерные клубы республики.
Особое внимание будет уделено подросткам, состоящим на специальных профилактических учетах, а также их родителям.
Как показывает практика, такая форма профилактического контроля позволяет своевременно выявлять трудных подростков, а также неблагополучные семьи и оперативно оказывать им помощь.
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