Четыре площадки для выгула собак оборудованы в Черемушках

Список площадок для выгула и дрессировки собак в Москве опубликовали на портале открытых данных Правительства Москвы . Согласно списку, в районе Черемушки оборудованы четыре такие площадки.

Вход на площадки для собаководов бесплатный, хозяева лишь должны убирать за своими питомцами. Напомним, за нарушения правил выгула собак владельцу грозит штраф от тысячи до двух тысяч рублей (ст. 5.1 КоАП Москвы). По закону москвичам запрещено заходить с собакой без намордника и поводка в магазины, на детские площадки, рынки, пляжи и в транспорт. Также нельзя выгуливать своего питомца на территории больниц, детских садов, и школ.

Режим работы площадок — ежедневно, с 08:00 до 22:00.

Адрес площадки

Оснащение площадки

Севастопольский проспект, дом 28, корпус 7 балансир для собак, барьер одинарный, бум для собак, скамья для собаководов, урна

Новочерёмушкинская улица, дом 50 барьер одинарный, барьер тройной, вышка-лестница (с перилами), скамья для собаководов, трап, тренировочный снаряд с покрышкой

Новочерёмушкинская улица, дом 57 барьер тройной, вышка-лестница (с перилами), скамья для собаководов, трап, тренировочный снаряд с покрышкой

Севастопольский проспект, дом 44, корпус 5 урна