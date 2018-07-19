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На территории Западного Дегунина действуют три общественные организации, активно содействующие исполнительной власти
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На территории Западного Дегунина действуют три общественные организации, активно содействующие исполнительной власти 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В Западном Дегунине обеспечивается активное взаимодействие органов исполнительной власти и общественных организаций. Об этом сообщила заместитель главы управы по работе с населением Людмила Супрунчик на встрече с жителями, прошедшей 18 июля.
— Общественный сектор района насчитывает три структуры, которые являются активными помощниками органов исполнительной власти и местного самоуправления в решении социальных задач: Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил; местная общественная организация инвалидов; районная группа РОО «Союз „Чернобыль“, — пояснила Людмила Супрунчик.
Основные направления деятельности вышеперечисленных организаций — содействие в проведении различных акций и мероприятий, а также в оказании социальной помощи нуждающимся, ветеранам ВОВ, пенсионерам и инвалидам. (ео)
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