На территории Западного Дегунина действуют три общественные организации, активно содействующие исполнительной власти

В Западном Дегунине обеспечивается активное взаимодействие органов исполнительной власти и общественных организаций. Об этом сообщила заместитель главы управы по работе с населением Людмила Супрунчик на встрече с жителями, прошедшей 18 июля.

— Общественный сектор района насчитывает три структуры, которые являются активными помощниками органов исполнительной власти и местного самоуправления в решении социальных задач: Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил; местная общественная организация инвалидов; районная группа РОО «Союз „Чернобыль“, — пояснила Людмила Супрунчик.

Основные направления деятельности вышеперечисленных организаций — содействие в проведении различных акций и мероприятий, а также в оказании социальной помощи нуждающимся, ветеранам ВОВ, пенсионерам и инвалидам. (ео)