В Саратовской области создадут институт общественных инспекторов

Александр Морозов отметил, что Саратовская область — первый регион, куда он прибыл в новой должности. По его словам, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды обитания по Саратовской области — один из лучших в составе управления. Одна из первостепенных задач — решение вопросов материально-технического обеспечения работы саратовского отдела.

В рамках встречи Александр Морозов предложил повысить эффективность использования института общественных инспекторов рыбоохраны, шире вовлекать общественность, население области в решение задач охраны биологических ресурсов. Валерий Радаев поддержал это предложение.

«Это хорошая инициатива, — подчеркнул губернатор, — мы в регионе стремимся работать в таком формате — с привлечением общественности к решению важных вопросов. Институт общественных инспекторов необходим. Нужно подключать к этой деятельности волонтёров. Такая работа позволит усилить контроль над выловом рыбы в акватории Волги, протяженность которой в пределах области составляет 420 километров».

Отметим, в минувшем году объемы вылова рыбы на водоёмах области 2975 тонн. Общий объем выпуска малька сазана, стерляди, толстолобика, белого амура, сазана в Саратовское и Волгоградское водохранилища в пределах области в 2017 году составил почти 1,3 млн штук.