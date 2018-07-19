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В Саратовской области создадут институт общественных инспекторов
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В Саратовской области создадут институт общественных инспекторов 

САРАТОВ24 53 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня губернатор Валерий Радаев встретился с главой Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Александром Морозовым. Руководители обсудили вопросы сохранения и воспроизводства видов промысловой рыбы в Волжских водохранилищах в пределах региона.
Александр Морозов отметил, что Саратовская область — первый регион, куда он прибыл в новой должности. По его словам, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды обитания по Саратовской области — один из лучших в составе управления. Одна из первостепенных задач — решение вопросов материально-технического обеспечения работы саратовского отдела.
В рамках встречи Александр Морозов предложил повысить эффективность использования института общественных инспекторов рыбоохраны, шире вовлекать общественность, население области в решение задач охраны биологических ресурсов. Валерий Радаев поддержал это предложение.
«Это хорошая инициатива, — подчеркнул губернатор, — мы в регионе стремимся работать в таком формате — с привлечением общественности к решению важных вопросов. Институт общественных инспекторов необходим. Нужно подключать к этой деятельности волонтёров. Такая работа позволит усилить контроль над выловом рыбы в акватории Волги, протяженность которой в пределах области составляет 420 километров».
Отметим, в минувшем году объемы вылова рыбы на водоёмах области 2975 тонн. Общий объем выпуска малька сазана, стерляди, толстолобика, белого амура, сазана в Саратовское и Волгоградское водохранилища в пределах области в 2017 году составил почти 1,3 млн штук.
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