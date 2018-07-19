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На Урале следователи проверят клинику, где изуродовали пациентку
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На Урале следователи проверят клинику, где изуродовали пациентку 

АиФ Урал 52 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Женщине провели несколько некачественных пластических операций. Теперь ее жизнь превратилась в сущий кошмар, об этом сообщает в четверг, 19 июля, «АиФ-Урал».
Следователи проверят центр пластической хирургии в Екатеринбурге, 40-летней жительнице Сургута оказали некачественные медицинские услуги, об этом сообщают в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Следственный комитет установит обостоятельства произошедшего, даст правовую оценку действиям сотрудников медицинского центра. Кроме того будет проведена судмедэкспертиза, которая установит тяжесть вреда, а также качество оказанных услуг. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, по данным 66.ru, история началась еще в 2016 году. Тогда жительница Сургута обратилась в один из медицинских центров Екатеринбурга, чтобы провести подтяжку груди. Однако результат не устроил пациентку. Врачи согласились переделать операцию, правда, за это пришлось заплатить дополнительные деньги. Кроме того, для изменения последствий понадобилось вставить имплантаты. Вторую операцию пациентке проводил другой врач. Во время осмотра он предложил женщине не только исправить грудь, но и изменить другие участки тела — подкорректировать размер и форму ягодиц. Сургутчанка согласилась на это, но последствия оказались шокирующими. У женщины начались жуткие боли, абсцесс. В Сургуте пострадавшей помочь отказались, а в клинике Екатеринбурга, куда обращалась пациентка, ничего страшного в произошедшем не увидели. Через некоторое время женщине стало сложно передвигаться, тогда она обратилась в московскую клинику, где ей вырезали половину ягодицы. Сейчас женщине все еще сложно передвигаться, она не может нормально ни работать, ни отдыхать. К тому же, большую сумму денег пришлось потратить на различные хирургические вмешательства.
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