Ресурсосбережение в многоквартирных домах обсудили на встрече с населением в Некрасовке

В среду, 18 июля, состоялась очередная встреча главы управы района Некрасовка Елены Хромовой с населением. Жителям рассказали о мероприятиях, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах.

— Сектор многоквартирного жилья является одной из самых проблемных областей в том, что касается экономии теплоэнергоресурсов. Более 60 процентов от потребления в доме уходит на горячее водоснабжение и отопление, — рассказала специалист ГБУ «Жилищник района Некрасовка» Ирина Сафина

Решение проблем энергосбережения в многоквартирном доме включает в себя проведение энергетического аудита, который даст общую картину потерь тепла в доме и выявит те слабые места, нуждающиеся в решении.

— В настоящее время все домовые приборы учета холодного и горячего водоснабжения, отопления находятся в работоспособном состоянии. Введены в эксплуатацию, поверены, свидетельства на поверку все получены, — уточнила Сафина. (ис)