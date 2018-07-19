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Ресурсосбережение в многоквартирных домах обсудили на встрече с населением в Некрасовке
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Ресурсосбережение в многоквартирных домах обсудили на встрече с населением в Некрасовке 

Управа района Некрасовка 56 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
В среду, 18 июля, состоялась очередная встреча главы управы района Некрасовка Елены Хромовой с населением. Жителям рассказали о мероприятиях, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах.
— Сектор многоквартирного жилья является одной из самых проблемных областей в том, что касается экономии теплоэнергоресурсов. Более 60 процентов от потребления в доме уходит на горячее водоснабжение и отопление, — рассказала специалист ГБУ «Жилищник района Некрасовка» Ирина Сафина.
Решение проблем энергосбережения в многоквартирном доме включает в себя проведение энергетического аудита, который даст общую картину потерь тепла в доме и выявит те слабые места, нуждающиеся в решении.
— В настоящее время все домовые приборы учета холодного и горячего водоснабжения, отопления находятся в работоспособном состоянии. Введены в эксплуатацию, поверены, свидетельства на поверку все получены, — уточнила Сафина. (ис)
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