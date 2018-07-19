На улице Недорубова восстановили дорожное ограждение

Специалисты ГБУ «Жилищник района Некрасовка» отремонтировали дорожное ограждение на улице Недорубова (от Проектируемого проезда № 265 до улицы Маресьева). Поводом к проведению работ послужило обращение одного из жителей района на портал «Наш город».

После восстановления ограждения на портале был опубликован официальный ответ от ГБУ «Жилищник района Некрасовка».

«На территории по указанному вами адресу выполнены работы по ремонту дорожных ограждений», — говорится в письме.

Отметим, что портал «Наш город» был создан в 2011 году для эффективного взаимодействия между москвичами и органами исполнительной власти. Оставить там обращение может любой интернет-пользователь, пройдя несложную регистрацию. (ис)