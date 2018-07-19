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Карантин по бешенству животных установили в деревне Рузского округа
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Карантин по бешенству животных установили в деревне Рузского округа 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Карантин по бешенству животных установили на территории деревни Тишино Рузского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.
«Установить с даты подписания настоящего постановления (18 июля — ред.) ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Тишино Рузского городского округа», — говорится в документе.
Карантин с запретом на торговлю домашними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны устанавливается от западной границы деревни Ведерники до южной границы поселка Новотеряево, далее до южной границы деревни Кожино, далее до южной границы деревни Кузянино и далее на север вдоль границы Рузского городского округа до западной границы деревни Ведерники.
Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.
Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.
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