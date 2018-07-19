Антимонопольщики остановили закупку на ремонт дорог Ярославля за 400 миллионов рублей

Антимонопольщики получили жалобу на закупку по огромной стоимости

Ярославле ищут подрядчика на содержание дорог и внутриквартальных проездов на этот год. За работу в оставшиеся месяцы этого года подрядчику готовы заплатить рекордную сумму в 399,9 миллионов рублей.

За эти деньги он должен будет следить за содержанием дорог. В обязанности входит: устранять просадки асфальта, выбоины, колейность и трещины. Гарантии на работы компания будет нести от года до трёх, в зависимости от сложности ремонта. Содержать дороги подрядчик будет обязан согласно ГОСТам.

В список обслуживаемых дорог вошла 91 улица. Мы публиковали полный список тут. Но на днях закупка была приостановлена управлением федерального антимонопольного органа по Ярославской области

— К нам поступила жалоба, как следствие, закупка была приостановлена, — сообщили в пресс-службе УФАС. — Уже вчера поступило письмо от заявителя об отзыве жалобы. Согласно закону о контрактной системе, ограничения будут сняты в течение двух рабочих дней.

А это значит, что закупку на контракт по солидной цене снова возобновят.