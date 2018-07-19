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Павел Дуров впервые попал в рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет журнала Fortune
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Павел Дуров впервые попал в рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет журнала Fortune 

ТАСС 46 минут назад
Фото: dp.ru
ТАСС, 19 июля. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров занял 25-е место в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей до 40 лет по версии журнала Fortune.
Рейтинг опубликован в четверг на официальном сайте издания.
В этом году первое место рейтинга поделили между собой один из основателей и глава Instagram Кевин Систром и основатель и глава Facebook Марк Цукерберг.
На 22-й строчке списка оказался еще один выходец из России, основатель платформы Ethereum Виталик Бутерин, впервые попавший в рейтинг в 2016 году.
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