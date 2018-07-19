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В Самаре участок на Владимирской — Карла Маркса зачистили от незаконных гаражей
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В Самаре участок на Владимирской — Карла Маркса зачистили от незаконных гаражей 

63.ru 59 минут назад
Фото: 63.ru
В ход пошел экскаватор
В Самаре попали под снос гаражи в Железнодорожном районе. В четверг, 19 июля, специалисты зачистили участок в районе ЖК «На Владимирской». В ход пошел экскаватор. Местный житель снял процесс ликвидации незаконных построек на видео.
— Автосервис на Владимирской — Карла Маркса остался, разбирают гаражи вокруг. Наверное, будут расширять площадку, — рассказал житель Самары.
До этого самарские политики предлагали вывезти все незаконные гаражи за город, а на их месте обустроить парковки. Впрочем, некоторые их коллеги восприняли идею в штыки. По мнению противников инициативы, это спровоцирует войны между автомобилистами.
Но от своей идеи городские власти не отказались. Платные парковки растянутся от набережной Волги до железнодорожного вокзала и проспекта Масленникова. Полный список улиц и тарифы — в обзоре 63.ru.
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