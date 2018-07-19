«Поддержка МИД помогает продвигать российскую продукцию на мировой рынок» 

Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев принимает участие в совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации, которое проходит 19-20 июля в здании МИД России.
В совещании участвуют представители Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, руководители обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации, министерств и ведомств, участвующих в реализации внешней политики России, подведомственных и общественных организаций Министерства иностранных дел, ветераны дипломатической службы.
«Сегодня «Рособоронэкспорт» осуществляет военно-техническое сотрудничество более чем со 100 иностранными государствами. Трудно переоценить роль МИД России в становлении и укреплении наших отношений с партнерами. Во многом благодаря поддержке дипломатических работников в последнее десятилетие мы совершили прорыв на рынки Латинской Америки и Ближнего Востока, а сейчас успешно возвращаемся в страны Африки южнее Сахары», — сказал Александр Михеев.
«Рособоронэкспорт» практически во всех регионах мира активно взаимодействует с профильными подразделениями МИД России. Кроме того, российские дипломатические работники по своей линии оказывают поддержку сотрудникам «Рособоронэкспорта» в более чем 50 представительствах Госкорпорации Ростех в иностранных государствах.
«Рособоронэкспорт» всегда получает необходимую поддержку по дипломатической линии от МИД России в реализации масштабных проектов по повышению обороноспособности стран-партнеров. Это способствует созданию атмосферы сотрудничества и добрососедства с другими странами», — отметили в пресс-службе компании.
«В условиях динамично меняющегося индустриального и политического ландшафта, наша совместная задача, поставленная руководством государства — повысить отдачу в работе на направлении экономической дипломатии, на деле помогать отечественному бизнесу продвигать за рубежом передовые российские разработки, выводить высокотехнологичную продукцию на региональные и глобальные рынки. Уверен, что вместе мы способны ее выполнить», — добавил Александр Михеев.
АО «Рособоронэкспорт» — единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники.