Ещё
«ВАЗ» с пьяным водителем влетел в остановку на Меншиковском проспекте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ВАЗ» с пьяным водителем влетел в остановку на Меншиковском проспекте 

АиФ Санкт-Петербург 26 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Северной столице «ВАЗ-2111» протаранил остановку общественного транспорта «Меншиковский проспект», пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел днем 19 июля.
По словам очевидцев, водитель за рулем легковушки был пьян. Мужчина двигался на высокой скорости со стороны Шафировского проспекта, переехал поребрик и врезался в останову. От сильного удара конструкцию перекосила, стекла в ней разбились.
В момент ДТП на остановке находились пассажиры. Увидев летящий на них автомобиль, люди успели разбежаться в разные стороны, и никто не пострадал. Сам водитель тоже в полном порядке: после столкновения он выскочил из машины и убежал.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Подробности аварии выясняются.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Движение по Египетскому мосту в Петербурге ограничат с 21 июля Концерт пианистов-неоклассиков пройдет в Аннекирхе Петербургские депутаты хотят ограничить подростков от «групп смерти»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство199
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Путин объявил об изменении внешней политики России383
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны43
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение