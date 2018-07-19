«ВАЗ» с пьяным водителем влетел в остановку на Меншиковском проспекте

В Северной столице «ВАЗ-2111» протаранил остановку общественного транспорта «Меншиковский проспект», пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург ». Инцидент произошел днем 19 июля.

По словам очевидцев, водитель за рулем легковушки был пьян. Мужчина двигался на высокой скорости со стороны Шафировского проспекта, переехал поребрик и врезался в останову. От сильного удара конструкцию перекосила, стекла в ней разбились.

В момент ДТП на остановке находились пассажиры. Увидев летящий на них автомобиль, люди успели разбежаться в разные стороны, и никто не пострадал. Сам водитель тоже в полном порядке: после столкновения он выскочил из машины и убежал.