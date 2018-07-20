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В ЦОДД проинформировали москвичей о пробках из-за дачников и погоды
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В ЦОДД проинформировали москвичей о пробках из-за дачников и погоды 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили о затруднениях на московских дорогах, связанных с погодными условиями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
Как отмечается, сложная дорожная ситуация будет связана с ливнем и грозой, которые ожидаются в Москве.
"Ожидается затруднение движения транспорта и увеличение аварий. Кроме того, в пятницу традиционно большое количество людей выезжают за город", — говорится в заявлении.
Уточняется, что с затруднениями автомобилисты в первую очередь столкнутся на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 20 июля, ожидается до +26°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +26°С. Днем облачно, дождь, местами гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы до 12-17 м/c.
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