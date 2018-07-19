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Под Рязанью пройдет международный парашютный фестиваль Handifly-2018
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Под Рязанью пройдет международный парашютный фестиваль Handifly-2018 

АиФ Рязань 59 минут назад
Фото: АиФ Рязань
С 25 по 28 июля на базе авиаклуба «Крутицы» в Шиловском районе пройдет третий международный парашютный фестиваль HANDIFLY-2018, сообщает пресс-служба облправительства. Проводится фестиваль в рамках проекта «Небо, открытое для всех».
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