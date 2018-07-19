Под Рязанью пройдет международный парашютный фестиваль Handifly-2018

С 25 по 28 июля на базе авиаклуба «Крутицы» в Шиловском районе пройдет третий международный парашютный фестиваль HANDIFLY-2018, сообщает пресс-служба облправительства. Проводится фестиваль в рамках проекта «Небо, открытое для всех».