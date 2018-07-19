В Госдуму внесен законопроект о признании паломничества деятельностью религиозных организаций

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, устанавливающий, что паломнической деятельностью признается деятельность религиозных организаций по организации паломнических поездок, а также деятельность по установлению, поддержанию и развитию международных связей и контактов в целях организации паломнических поездок. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы

Документ подготовлен членами комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений во главе с его председателем Сергеем Гавриловым

«Паломнические поездки имеют существенное отличие от обычных туристических поездок, и оно заключается, в первую очередь, в цели путешествия (поездки) — посещение мест религиозного почитания (паломничества), объектов религиозного назначения и участия в религиозных обрядах (церемониях). При этом необходимо отметить, что посещение туристами указанных мест и объектов, осуществляемое во время путешествий (поездок) с целью отдыха и развлечения не является паломнической деятельностью», — следует из пояснительной записки.

В связи с этим законопроектом предлагается установить, что паломнической деятельностью признается деятельность религиозных организаций по организации паломнических поездок, в частности, по организации размещения, питания, транспортного, экскурсионного и иного обслуживания паломников, а также деятельность по установлению, по поддержанию и развитию международных связей и контактов в целях организации паломнических поездок.

Кроме того, указывается, что религиозные организации будут иметь исключительное право осуществлять паломническую деятельность, как на возмездной, так и безвозмездной основе.

«Принятие законопроекта позволит защитить права верующих на посещение мест религиозного почитания, в том числе оградить их от недобросовестных организаторов таких поездок», — подытожили авторы.

Целью документа является установление специального правового статуса паломника и паломнической деятельности.