В. Скворцова: Около 15 тыс. обращений к медикам поступило за время проведения ЧМ-2018

За время проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 к медикам поступило около 15 тыс. обращений. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Сейчас мы можем подвести результаты. За период проведения чемпионата обратилось более 15 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. 300 детей. Медицинскую помощь получили и 547 членов команды FIFA, включая 57 спортсменов, более 300 представителей СМИ. В 92% случаев помощь была оказана на месте в медицинских пунктах, 8% всех обратившихся были эвакуированы в стационары для того, чтобы было возможно уточнить диагностическое состояние, 277 человек были госпитализированы, и это в 36% случаев обострение хронических заболеваний, в 25% случаев это мелкие малые травмы и интоксикация. Хочу обратить внимание, что в 19% случаев это сосудистые и сердечно-сосудистые нарушения и 16% это фактически острая хирургическая абдоминальная патология», — сказала В. Скворцова.