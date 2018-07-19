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В. Скворцова: Около 15 тыс. обращений к медикам поступило за время проведения ЧМ-2018
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В. Скворцова: Около 15 тыс. обращений к медикам поступило за время проведения ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
За время проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 к медикам поступило около 15 тыс. обращений. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
«Сейчас мы можем подвести результаты. За период проведения чемпионата обратилось более 15 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. 300 детей. Медицинскую помощь получили и 547 членов команды FIFA, включая 57 спортсменов, более 300 представителей СМИ. В 92% случаев помощь была оказана на месте в медицинских пунктах, 8% всех обратившихся были эвакуированы в стационары для того, чтобы было возможно уточнить диагностическое состояние, 277 человек были госпитализированы, и это в 36% случаев обострение хронических заболеваний, в 25% случаев это мелкие малые травмы и интоксикация. Хочу обратить внимание, что в 19% случаев это сосудистые и сердечно-сосудистые нарушения и 16% это фактически острая хирургическая абдоминальная патология», — сказала В. Скворцова.
Чемпионат мира по футболу-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль прошел на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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