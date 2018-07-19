Глава Советского района Уфы застрял в лифте во время его проверки

Пользуясь случаем, Урал Кильсенбаев (в центре) испытал лифтера на оперативность

Курьезный случай произошел с мэром Советского района башкирской столицы Уралом Кильсенбаевым. Во время обхода домов на улице Зорге, где проводится капитальный ремонт общего имущества, он застрял в лифте.

— Зашли в лифт и застряли. Скорее, вина наша, так как сразу нажали на несколько этажей, а лифт ещё не до конца настроен. Выбило автомат. Вызвали через диспетчера мастера, прибыл всего через 10 минут и выпустил нас. Диспетчеру мы не обозначали, что из администрации, — рассказал чиновник на своей странице в соцсети.

Урал Кильсенбаев отметил, что диспетчерскую и мастера, которые оперативно пришли на выручку, надо похвалить. Ругать подрядчика чиновники тоже не стали — выписали ему рекомендации.