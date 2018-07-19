В Волгограде стартовал второй этап реконструкции верхней террасы набережной

Специалисты приступили ко второму этапу реконструкции верхней террасы Центральной набережной Волгограда — им предстоит завершить обновление ротонды и восстановить главную лестницу. Реставраторы также приведут в порядок подпорные стены и склоны.

Как показало предварительное обследование, часть облицовочных плит на Центральной лестнице набережной смещена, а гранитные ступени имеют сколы. Подрядчику необходимо будет исправить это, а также очистить ступени и промежуточные площадки, элементы ограждения, усилить железобетонные несущие конструкции, построенные еще в 1953 году.

«В рамках комплексного обновления новый облик получат и подпорные стены архитектурного ансамбля со смотровыми площадками. Аукцион на выполнение работ объявлен накануне», — заявили в мэрии. Специалистам предстоит отреставрировать гранитные плиты, обработать участки гидроизоляционной мастикой, заменить асфальтобетонное покрытие.

В рамках обновления набережной преобразится и парковая зона верхней террасы — здесь появятся новые лавочки, тротуарное покрытие с велодорожками, новый фонтан, детские площадки, цветники