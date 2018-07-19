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В Самаре осудили мужчину, продавшего обрез ружья законспирированному оперативнику
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В Самаре осудили мужчину, продавшего обрез ружья законспирированному оперативнику 

Волга Ньюс 1 час назад
Как говорится в приговоре, Тураносов попал на скамью подсудимых в связи с тем, что нашел в лесополосе обрез из одноствольного куркового гладкоствольного охотничьего ружья модели «ИЖ-18» 16 калибра. Зная, что незаконный оборот оружия в России запрещен, он забрал обрез и незаконно носил его с собой. Затем Тураносов продал оружие сотруднику полиции, выступившему «покупателем» в «проверочной закупке».
После сделки Тураносова задержали. Экспертиза установила, что обрез пригоден для стрельбы охотничьими патронами 16-го калибра. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и заключили под стражу.
В суде мужчина признал вину и просил вынести приговор в особом порядке.
В итоге мужчине назначили год лишения свободы условно с годичным испытательным сроком. Его освободили из-под стражи в зале суда.
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