В Самаре осудили мужчину, продавшего обрез ружья законспирированному оперативнику

Как говорится в приговоре, Тураносов попал на скамью подсудимых в связи с тем, что нашел в лесополосе обрез из одноствольного куркового гладкоствольного охотничьего ружья модели «ИЖ-18» 16 калибра. Зная, что незаконный оборот оружия в России запрещен, он забрал обрез и незаконно носил его с собой. Затем Тураносов продал оружие сотруднику полиции, выступившему «покупателем» в «проверочной закупке».

После сделки Тураносова задержали. Экспертиза установила, что обрез пригоден для стрельбы охотничьими патронами 16-го калибра. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

В суде мужчина признал вину и просил вынести приговор в особом порядке.

В итоге мужчине назначили год лишения свободы условно с годичным испытательным сроком. Его освободили из-под стражи в зале суда.